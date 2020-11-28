شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور ينتقد محمد الشناوي: «تصرف غريب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، محاولة محمد الشناوي، حارس وقائد فريق الكرة بالنادي الأهلي، إهدار الوقت خلال الدقائق الأخيرة من عمر مباراة نهائي القرن.
وقال الغندور خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: «الشناوي قام بتصرف غريب مع نهاية مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا».
وأوضح: «الشناوي ترك الكرة لمدة 30 ثانية من أجل إضاعة الوقت وقام الحكم بإنذاره ثم عاد من جديد لإضاعة ثوانٍ أخرى أطلق بعدها الحكم صافرة النهاية».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور ينتقد محمد الشناوي: «تصرف غريب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.