شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 4 ناشئين للمشاركة في مران المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة الرباعي الناشئ على حمدي وإبراهيم سعيد ولؤي فهمي ومهند صادق.

وتم تصعيد رباعي الشباب للمشاركة في تدريب الفريق بترشيح من الدكتور ميمي عبدالرازق المدير الفني لقطاع الناشئين، بعد التنسيق مع على ماهر المدير الفني للفريق الأول، والذي أكد أن باب الفريق الأول سيكون مفتوح دائما أمام المتميزين من لاعبي قطاع الناشئين بالنادي.