شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: موسيماني «صايع كورة».. وهذا كان رد فعله على فرصتي المهدرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث حسين الشحات لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن فوز ناديه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة بتاريخه على حساب الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك ليتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، في مباراة القمة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة الإفريقية على استاد القاهرة، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، ليحقق اللقب التاسع في تاريخه.

وقال حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: «كان لدينا إصرار على تحقيق البطولة والحمد لله حققناها مع 4 مدربين».

وعن أصعب المباريات في دوري أبطال إفريقيا؟، أجاب: «كل المباريات صعبة، ولكن مواجهة صن داونز كانت الأصعب لأننا كنا نريد الفوز لرد الاعتبار، وفي كل المباريات كنا نؤدي بشكل جيد، أمس لم نقدم أداء جيدا وموسيماني أخبرنا بذلك، ولكن الأهم هو الفوز بالتأكيد».

كيف تعامل معكم موسيماني منذ توليه إدارة الفريق؟، أوضح: «هذه البطولة شارك فيها 4 مدربين لاسارتي ومحمد يوسف وفايلر وموسيماني، مع كل مدرب كنا نريد أن نثبت أنفسنا».

وأكمل: «صعدنا قبل النهائي مع فايلر، حتى جاء موسيماني، وهو مدرب (صايع كورة) منذ أن جاء أكد لنا أنه جاء من أجل البطولة وطالبنا بتنفيذ تعليماته حتى نحققها».

ماذا قال لك موسيماني بعد ضياع الهدف أمام الزمالك؟، أجاب: «هذه الكرات هي الأصعب لأن المرمى يكون خالي، أنا اتخذت القرار بأن أضعها في هذه الزاوية حتى لا يتصدى لها أبوجبل ولكن لم يريد الله».

واختتم: «لم أتأثر بضياع الفرصة وكنا نفكر في الفوز، وموسيماني قال لي أكمل ولا تتأثر وأنت تسير بشكل جيد وسنفوز ولا تقلق».