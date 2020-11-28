شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتوج بلقب كأس الملك بفوز مثير على النصر «2-1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه، عقب الفوز على غريمه التقليدي النصر. وحقق الهلال الفوز على النصر بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الملك فهد الدولي»، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المؤجل من موسم 2019-2020. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يتوج بلقب كأس الملك بفوز مثير على النصر «2-1» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.