شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: مكافآت استثنائية للاعبي الأهلي.. ونسعى لتحقيق الرباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أصعب فترة مر بها الأهلي خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك التي فاز بها الفريق هي طوال الـ 90 دقيقة، مؤكد أنه لم يشعر بالقلق من هدف شيكابالا في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وأقيمت على استاد القاهرة مساء الجمعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، اليوم السبت المذاع على قناة صدى البلد، أن تأهل الفريقين إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حدث لا يتكرر كثيرا لا سيما مع وجود ديربي بين الفريقين.

وكشف مدير الكرة في النادي الأهلي أن أحداث اللقاء غريبة، خاصة هدف محمد مجدي قفشة، ومن حق جمهور الزمالك أن يفرح بفرقته كونه قدم أداء جيدًا أمام الأهلي، وفخر للكرة المصرية أن يتواجد فريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح سيد عبدالحفيظ أن هدف الفريق، بطولة كأس مصر حتى نحصد وبعد مرور خمسة أيام سنواجه نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي، ونأمل لحصد الرباعية.

وأشار مدير الكرة في النادي الأهلي إلى أن الفريق استطاع العبور من جميع التحديات التي واجهته، كاشفا أن الموسم القادم سيكون أشرس وأعنف من الحالي فهو موسم «طحن» بلغة كرة القدم ويجب التحضير له بشكل جيد.

وأكد سيد عبدالحفيظ أن التوفيق كان مع الأهلي لإنهاء مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا لصالحه في نهائي القرن، فالأهلي فاز بالدوري والبطولة الإفريقية ويسعى للحصول على السوبر الإفريقي.

وعن مكافآت الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا قال: «اللائحة تسمح لتا بالكثير فقد قدم اللاعبون الكثير وسوف نقدم مكافآت استثنائية لهم».

وأشار مدير الكرة في النادي الأهلي إلى أن نتيجة المسحة الطبية لوليد سليمان أثبت سلبية النتيجة، موضحا أنه سيتم إجراء مسحة طبية لديانج غدا للاطمئنان عليه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.