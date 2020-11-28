شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى: عمل اللجنة الخماسية ينتهي 30 نوفمبر الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، أنه وفقا للخطاب القادم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ينتهى عمل اللجنة الخماسية يوم 30 نوفمبر الجارى، قائلا فى ندوة اليوم السابع :" لا أعلم ماذا سيحدث بعد 30 نوفمبر، وحتى أخر 5 دقائق فى مهمتى سأقدم كل ما لدىّ ولن أتأخر عن خدمة الكرة المصرية لأننى فى مهمة وطنية، ولا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك وفى حالة إجراء الانتخابات سنقوم بالإشراف عليها وفقا لخطاب التكليف من الفيفا".

وزار عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، مقر "اليوم السابع"، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها الخليج 365 بوابة اليوم السابع الرياضية ، وكان فى إستقباله الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع.

وتعرف عمرو الجنايني خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد رئيس الجبلاية باستوديو وتليفزيون اليوم السابع، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية فى ندوة "اليوم السابع" حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها و أيضا اللائحة الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة ، وموقف اللجنة الخماسية.