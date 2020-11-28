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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكأس

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكأس، يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش أول ديسمبر في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، في المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب، حيث صعد الفارس الأبيض لنصف النهائي بعد الفوز على نادي مصر بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية لبطولة الكأس.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكأس



موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكأس و استدعى مسئولو الزمالك، الثنائى أسامة فيصل وحسام أشرف، لاعبى الفريق من المنتخب الوطنى للشباب، من أجل الانتظام فى الاستعدادات الخاصة بمواجهة طلائع الجيش، التى ستجمع الفريقين مساء يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من مسابقة كأس مصر وتواجد الثنائى مع المنتخب فى الفترة الماضية إلا أن حاجة الفريق لجهودهما بمواجهة الكأس أدت إلى طلب استدعائهما.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكأس



ووافق الجهاز الفنى لمنتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين، على انضمام الثنائى إلى الزمالك من أجل الاستفادة بجهودهما فى لقاء الطلائع حيث يستعد المنتخب حاليًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل، فى تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا وتألق أسامة فيصل مع الزمالك مؤخرا حيث كان أحد أسباب صعوده لنصف نهائى الكأس وكذلك تألق حسام أشرف مع الأبيض ومنتخب الشباب بتسجيله عدة أهداف للمنتخب فى استعداداته لكأس الأمم الإفريقية.





موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكأس



فيما نجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف النهائى بكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85، وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى، وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكأس



ويطمح الزمالك فى المنافسة على لقب كأس مصر الذى يحمل لقبه من النسخة الماضية، والتأهل للمباراة النهائية، وقد تشهد مواجهته للأهلى مرة أخرى، فى حال نجح الأحمر فى تخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى والتأهل إلى المباراة النهائية، واستهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.