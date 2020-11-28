شكرا لقرائتكم الغندور: هدف شيكابالا يستحق جايزة بوشكاش.. واللي بيتريق على لونه موسيماني أغمق منه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق على تنظيم نهائي دوري أبطال افريقيا، موضحا: تنظيم نهائي افريقيا غلط وجمهو الاول كان الاكت داخل الاستاد وبسأل محمد فضل انت نجحت تنظيميا دخلت جمهور الاهلي وجمهور الزمالك 15 او 20 واحد".

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "هدف شيكابالا يستحق جائزة بوشكاش ويصنف من اجمل اهداف العالم هذا العام معدي من واحد واتنين والتالت وسدد في حتة قاتلة والناس وقفت احتراما لهذه الوهبة".

أشار: "شيكابالا تعرض لتنمر وعنصرية غير طبيعية واتشتم بالام والأب والزوجة والابن وعمل حركة لا أخلاقية وخد جزاته لكن اللي عمل معاه كده مخدش جزاته".

تسائل: "يعني ايه بواب؟ يعني ايه بليلة؟ يعني ايه قزم؟ انت معترض على لون البني ادم انت مهنة البواب دي شايفها مهنة تهين صاحبها؟".

استطرد: "اللي بتتريق على لون شيكابالا موسيماني اللي جابلك بطولة افريقيا لونه اغمق من شيكابالا ولازم يتقبض على اللي عملوا فيديو الكلب ويبقوا عبرة لغيرهم".