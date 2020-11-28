شكرا لقرائتكم أشرف صبحي : أتمنى الرد من القطبين على التجاوازت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس أشرف صبحي, وزير الشباب والرياضة الإعلام المصري ساهم فى نجاح مبادرة لا للتعصب مضيفا نهائى القرن شرف مصر بأكبر فريقين فى إفريقيا وأن وجود المباراة أعاد الإيجابية لصورتنا المشرفة

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport قائلا لن نقبل بما حدث بعض المباراة وإدارة الأهلى والزمالك لهما دور كبير وعليهما العبء الأكبر وأتمنى وجود ردود أفعال منهما ، وأتمنى الرد من القطبين على التجاوازت.

وتابع فى تصريحاته لا بد من تفعيل قرارات الاتحاد مستقبلا فى توقيع العقوبات على المتجاوزين .

وواصل صبحي حديثه قائلا إن هناك أكثر من استاد مصري قادر على احتضان السوبر الافريقي، مضيفا استاد القاهرة غير جاهز الفترة القادمة لابد من زراعته شهر تقريبا وأبلغنا كاف باستبال مباراة السوبر الافريقي ونحن مصدر ثقة فى مصر حاليا لاى تنظيم حتى جائزة أفضل لاعب إفريقي