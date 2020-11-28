شكرا لقرائتكم عماد متعب: الجيل الحالي للأهلي قادر على استعادة أمجاد الفريق مع جوزيه (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق والمنتخب الوطني، ان الجيل الحالي للأهلي قادر علي استعادة امجاد وانجازات جيل 2005 الذي كان يقوده فنيا البرتغالي مانويل جوزيه، وأضاف عماد متعب في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة من تقديم الإعلامية لميس الحديدي : الحصول علي بطولة افريقيا الموسم الحالي سيمنح فرصة لهذا الجيل لتحقيق الخماسية الشهيرة ، مضيفا ان لغة الكرة تعترف بأن البطولة تجيب بطولة.

وعن مجدي قفشة أكد عماد متعب ان قفشة كان مظلوم مع فايلر لانه كان يشارك في مركز غير مركزه الأصلي ولكنه وجد نفسه مع موسيماني الذي نجح في استخراج كل طاقة قفشة في الملعب من خلال التعامل النفسي الجيد مع اللاعبين.

وعن اصعب لحظة في المباراة أكد عماد متعب ان تسديدة زيزو التي اصطدمت في القائم وسقوط اشرف بن شرقي كانا الأصعب علي الأهلي في وجهة نظره.

من جانبه قال محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي انه يرى ان احمد سيد زيزو لاعب الزمالك هو اخطر لاعب في الفريق الأبيض، مؤكدا ان زيزو هو الأخطر في الزمالك وأخطر من محمود عبد الرازق شيكابالا نظرا لان زيزو لديه حلول كثيرة لمنطقة وسط الملعب بخلاف شيكابالا الذي يجيد اللعب علي الأطراف فقط.

وأضاف قفشة انه اجرى اتصالات هاتفية بكل من عبد الله جمعة ومحمود الونش لاعبي الزمالك للاطمئنان عليهما بعد اصابتهما بكورونا، مضيفا خلال استضافته في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديد انه حزين لاصابة لاعبي الأهلي والزمالك بكورونا ، وانه حاول التواصل مع يوسف أوباما لاعب الزمالك للاطمئنان عليه الا انه فشل في الوصول اليه لعدم امتلاكه رقم هاتفه.

وعن الاستعداد لمباراة الزمالك قال قفشة ان موسيماني يجعل اللاعبين يحفظون طرق لعب لاعبي المنافس ، مؤكدا علي انه كان يشاهد يوميا لقطات لطارق حامد لاعب وسط الزمالك ، علي تليفونه الشخصي ، لدراسة تحركاته وفقا لتعليمات موسيماني.

كما كشف محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي عن قيامه بتعليم الجنوب افريقي موسيماني المدير الفني للأهلي ، اللغة العربية، وقال قفشة انه يقوم بتعليم موسيماني العربي وقام بتحفيظه الأرقام من 1 الي 10 ، وأضاف قفشة خلال استضافته في برنامج كلمة أخيرة انه لا يعرف اللغة الإنجليزية ويقوم بتعليم موسيماني العربي والأخير يعلمه الإنجليزية.

كما أكد محمد مجدى قفشة لاعب الأهلي ان الهدف الذي أحرزه في مرمي الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا يعتبر أفضل لحظة في حياته، وأضاف قفشة: اتدرب علي استغلال الكرات المرتدة من المدافعين، وقمت بتنفيذها امام الوداد ومباراة توجو في المنتخب.

في نفس السياق أكدت الإعلامية لميس الحديدى ان مباراة القمة التي أقيمت أمس بين الأهلي والزمالك كانت ممتعة، واستحقت ان يطلق عليها لقب قمة القرن، وأضافت الحديدي عبر برنامج كلمة أخيرة ان الزمالك لعب بمستوي جيد طوال فترات المباراة ولكن الأهلي خطف الفوز واللقب بهدف قفشة.

وقالت لميس الحديدي ان هدف شيكابالا كان رائع ، ولكنه لم يكن كافيا لاحراز الزمالك اللقب، وأضافت الحديدى قائلة : البطولة لا تعترف بالمستوي وانما بالاهداف ، مستشهدة بمقولة الراحل كابتن لطيف المعلق الكروى الشهير : الكورة اجوان.

واستضافت الإعلامية لميس الحديدى، مساء اليوم السبت، في برنامجها "كلمة أخيرة"، النجم محمد مجدى قفشة، لاعب النادى الأهلى، وصاحب هدف التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بالأمس، في المباراة التي انتهت بفوز الاهلى 2/1 .