شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: أحذر من الفتنة القادمة ستكون من التعصب بكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه فور توليه رئاسة الجبلاية لاحظ وجود حالة من التعصب الشديدة للغاية في الوسط الكروي و تحديدا بين الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي ، والحقيقة لا أعلم سر هذا التعصب ووصوله إلى هذه الدرجة ، مؤكداً أن الجميع يتحمل هذا التعصب في الوسط الكروي.

أضاف عمرو الجنايني في تصريحاته خلال ندوة اليوم السابع : أحذر من فتنة قادمة بين جماهير كرة القدم بسبب التعصب ، هذا التعصب من المفترض ألا يكون في كرة القدم ، الرياضة " روح رياضية و سمو أخلاف " ، و الجميع يتصارع و يتناحر ، ولا أعرف السبب ، الرياضة أسهل من كدا .. كنت عضو في مجلس إدارة الزمالك وكنت أتواجد بإستمرار مع أعضاء الأهلي و العكس ، اللاعبين في المنتخب أهلي وزمالك أصدقاء ،والأهم من ذلك هو تطبيق القانون بالعدل.

وزار عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، مقر "اليوم السابع"، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها الخليج 365 بوابة اليوم السابع الرياضية ، وكان فى إستقباله الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع.

وتعرف عمرو الجنايني خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد رئيس الجبلاية باستوديو وتليفزيون اليوم السابع، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية فى ندوة "اليوم السابع" حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها و أيضا اللائحة الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة ، وموقف اللجنة الخماسية.