شكرا لقرائتكم المغربي بن شرقي يزين قائمة الأكثر صناعة للفرص في دوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زين الدولى المغربي أشرف بن شرقى جناح الزمالك المهاجم قائمة الأكثر صناعة للفرص هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا، الذى توج به غريمه التليدي الأهلى بالفوز بنتيجة 2-1 فى نهائى القرن على استاد القاهرة .

كما نافس النجم المغربي اشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك علي لقب هداف دوري أبطال أفربقبا 2020.

من ناحية أخري يحصل كل لاعب فى الأهلى على 60 ألف جنيه مكافأة الفوز فى مباراة الزمالك أمس، الجمعة، بنهائى دور يأبطال أفريقيا فقط، ومن المقرر أن يقوم مسئولو القلعة الحمراء بصرف مكافآت بطولة أفريقيا للاعبين والجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة بعدما يتم إعداد كشف بأسماء ومشاركات اللاعبين فى البطولة الافريقية ليتم تحديد مكافأة كل لاعب ووفقاً لمصدر فى القلعة الحمراء فإن مكافأة كل لاعب فى الدور النهائى البطولة تبلغ 60 ألف جنيه فيما بلغت مكافأة الدور نصف النهائى 40 ألف جنيه وسيتم حساب باقى مشاركات اللاعبين فى بطولة أفريقيا التى بدأها المارد الأحمر بمواجهة فريق أطلع بره بطل جنوب السودان وأنهاها أمس أمام الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف والتتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادي.

وجاءت قائمة الأكثر صناعة للفرص هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا كتالى :

ريكاردو جوب لعب 6 - صنع 3

جاستون سيرينو لعب 8- صنع 3

جلودي ليكونزا لعب 8- صنع 3

باتو كابانجو لعب 8- صنع 3

أشرف بنشرقي لعب 9 - صنع 3