’’إغلاق النادي ونوبة بكاء‘‘.. ردود أفعال مرتضى منصور وأولاده بعد الهزيمة في نهائي القرن

كتب: ضياء السقا

قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إغلاق مقر النادي الواقع في منطقة ميت عقبة، عقب إخلائه من أعضائه، في أول رد فعل منه بعد الهزيمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي.

وذكرت بوابة "أخبار اليوم"، أن رئيس النادي الأبيض غادر مقر النادي، في رد فعل سريع منه عقب هدف الأهلي الثاني الذي سجله اللاعب محمد مجدي "قفشة" في الدقائق الأخيرة من المباراة التاريخية.

ودخل نجل مرتضى منصور، أمير مرتضى، وهو المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك في نوبة هيستيرية من البكاء، عقب إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة.

أما النجل الأكبر لمرتضى منصور، أحمد، فعلق على نتيجة المباراة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الحمد لله... كل الظروف كانت ضد الزمالك ومبروك للأهلي".

وتُوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه المثير على الزمالك 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة.

وتقدم المارد الأحمر في الدقيقة 5 بهدف برأسية عمرو السولية أسكنت الكرة شباك حارس الزمالك محمد أبو جبل.

لكن النجم المخضرم شيكابالا أعاد الزمالك الى اللقاء في الدقيقة 31 بهدف رائع راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة على أقصى يمين الحارس محمد الشناوي.

وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 54 بشكل غريب هدف التقدم للأهلي بعد أن اصطدمت كرته بالقائم الأيسر لحارس الزمالك، في حين أضاع أحمد زيزو كرة في الدقيقة 65 ردها القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وتمكن محمد أفشة من إنهاء اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعد أن اقتنص هدفا قاتلا الذي حسم اللقب لصالح الأهلي.