’’الأهلى وجمهوره أسيادك يا نباطشي‘‘.. أحمد فهمي يتراجع عن اعتذاره لشيكابالا بعد صورة الحذاء

كتب: ضياء السقا

تراجع الفنان أحمد فهمي، عن اعتذاره لمحمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، على خلفية أزمة فيديو الكلب المسيء.

جاء ذلك عقب نشر شيكابالا "استوري" على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات، لصورته يرفع خلالها الحذاء لجمهور النادي الأهلي من إحدى مباريات القمة.

وكتب فهمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "أنا بسحب أي كلمة قلتها عنك فعلا.. الاستورى بتاعته حالا حاجة تقرف.. واللي مش عاجبة يشيلنى من عنده.. الأهلى وجمهوره أسيادك.. وبعدين عيب تبقى ماضي للنادي الاهلي قبل كدة وتعمل كدة.. فك كدة متبقاش نفسيتك أفشة يا نباطشي".

وكان أحمد فهمي، اعتذر عن إساءة بعض جماهير الأهلي لقائد نادي الزمالك، وذلك بعد فوز المارد الأحمر في نهائي دوري أبطال إفريقيا,

وكان عدد من جماهير الأهلي قاموا بحمل كلب أسود بفانلة بيضاء ليسخروا من لاعب الزمالك، أثناء احتفالهم بلقب دوري الأبطال، وهو ما أثار غضب المشجعين من الناديين، الذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.

وكتب فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيس بوك”: “رغم خلافي معاه الشديد ومفيش صلح من بعيد ولا قريب بيني وبينه، لكن موضوع الكلب والفيديو ده حاجة عنصرية جدًا بصراحة ومنظر بشع".

وأضاف فهمي في منشوره: "إحنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط، حتى لو طالع من عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذرلك ولكن موقفي منك لن يتغير”.

وتُوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه المثير على الزمالك 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة.

وتقدم المارد الأحمر في الدقيقة 5 بهدف برأسية عمرو السولية أسكنت الكرة شباك حارس الزمالك محمد أبو جبل.

لكن النجم المخضرم شيكابالا أعاد الزمالك الى اللقاء في الدقيقة 31 بهدف رائع راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة على أقصى يمين الحارس محمد الشناوي.

وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 54 بشكل غريب هدف التقدم للأهلي بعد أن اصطدمت كرته بالقائم الأيسر لحارس الزمالك، في حين أضاع أحمد زيزو كرة في الدقيقة 65 ردها القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وتمكن محمد أفشة من إنهاء اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعد أن اقتنص هدفا قاتلا الذي حسم اللقب لصالح الأهلي.

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