شيكابالا يرد على ’’فيديو الكلب‘‘ برفع الحذاء في وجه جماهير الأهلي.. والأمن يتدخل

كتب: ضياء السقا

رد محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فيديو التنمر، المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر شيكابالا عبر ستوري حسابه بانستجرام صورة له في إحدى مباريات القمة وهو يرفع الحذاء في وجه جماهير الأهلي.

وانتشر مقطع فيديو ظهرت فيه بعض الجماهير الأهلاوية في الشارع وهم يحملون كلبا أسود اللون، ورددوا هتافات "شيكا.. شيكا"، وهو ما أثار غضب المشجعين من الناديين، الذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.

وبحسب، صحيفة "الوطن"، كشف مصدر أمني أن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، بدأت في فحص واقعة التنمر والإساءة لشيكابالا، لتحديد المتهمين في الواقعة وملاحقتهم وضبطهم، وذلك عقب تداول فيديو لعدد من الجماهير وهم يحملون كلبا أسود أطلقوا عليه شيكا، عقب انتهاء مبارة ناديي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتُوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه المثير على الزمالك 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة.

وتقدم المارد الأحمر في الدقيقة 5 بهدف برأسية عمرو السولية أسكنت الكرة شباك حارس الزمالك محمد أبو جبل.

لكن النجم المخضرم شيكابالا أعاد الزمالك الى اللقاء في الدقيقة 31 بهدف رائع راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة على أقصى يمين الحارس محمد الشناوي.

وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 54 بشكل غريب هدف التقدم للأهلي بعد أن اصطدمت كرته بالقائم الأيسر لحارس الزمالك، في حين أضاع أحمد زيزو كرة في الدقيقة 65 ردها القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وتمكن محمد أفشة من إنهاء اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعد أن اقتنص هدفا قاتلا الذي حسم اللقب لصالح الأهلي.