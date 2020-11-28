أتلتيكو يفوز بالنيران الصديقة على مضيفه فالنسيا

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مدريد: حقق اتلتيكو مدريد فوزا صعبا على مضيفه فالنسيا بهدف جاء بالنيران الصديقة ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المدافع طوني لاتو هدف المباراة الوحيد في مرمى فريقه في الدقيقة 79.

وتساوى اتلتيكو بالنقاط مع المتصدر ريال سوسييداد بـ23 نقطة لكل منهما مع افضلية للأخير بعدد الأهداف المسجلة، فيما مني فالنسيا بخسارته الثالثة وتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز العاشر.

وهو الفوز السادس تواليا لاتلتيكو في موسم لم يتذوق فيه طعم الخسارة محليا على مدى 25 مباراة، علما بان الخسارة الاخيرة له تعود الى الاول من شباط/فبراير الماضي امام جاره ريال مدريد صفر-1.

وبات اتلتيكو قريبا من الارتقاء إلى الصدارة لاسيما أنه خاض مباراة اقل من سوسييداد الذي يخوض الأحد مباراة صعبة مع فياريال الثالث.

واستمر غياب مهاجم اتلتيكو مدريد الاوروغوياني المخضرم لويس سواريز (33 عاما) لعدم تعافيه تماما من اصابة بفيروس كورونا.

في المقابل، خاض حارس اتلتيكو السلوفيني يان اوبلاك مباراته الرقم 200 بالوان فريقه في الدوري الاسباني وقد احتفظ بشباكه عذراء في 112 منها.

وشهدت المباراة تفوقا ظاهرا لرجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على نظرائهم، لكن الهدف الوحيد جاء عن طريق الخطأ بعد تمريرة عرضية من البديل البلجيكي يانيك كاراسكو إلى البديل الاخر فيتولو لكن لاتو حولها إلى شباك الحارس خومي دومينيك في سعيه لتشتيتها (79).

وفي مباراة ثانية تعادل التشي مع ضيفه قادش بهدف لمثله.

ورفع قادش مفاجأة الموسم رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس موقتا، والتشي إلى 13 نقطة في المركز الثامن.

ويلعب لاحقا هويسكا مع إشبيلية، ويستضيف ريال مدريد حامل اللقب ألافيس.

وتختتم الأحد بأربع مباريات يستهلها برشلونة بلقاء اوساسونا، ويلعب خيتافي مع اتلتيك بلباو، وسلتا فيغو مع غرناطة، وسوسييداد مع فياريال.