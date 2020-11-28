شكرا لقرائتكم خبر عن السولية: بفكر فى ماتش الزمالك من يوم مواجهة الوداد.. ولحظة الاحتفال راودتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عمرو السولية لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عن سعادته البالغة بتحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى أفريقيا، وحصد اللقب التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء.

قال السولية، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة "أون" مع الإعلامية لميس الحديدى: "بفكر في ماتش النهائى من بعد مباراة الوداد، وكان علينا ضغط طول المباراة، وكنت بفكر في كل تفاصيل المباراة، وكان بيجى في دماغى وأنا بجيب الهدف وبحتفل".

أضاف السولية: "الماتش كله كان صعب، وبنلعب قدام فريق كبير اسمه الزمالك، وكل لحظة في المباراة صعبة، وكورة حسين اللي جت في العارضة، ومثلها كورة زيزو فى العارضة، وقولت للاعبين اللي هيتعب فى الوقت الأخير ده هو اللي هيكسب، حتى سجل قفشة هدف البطولة".

واستضافت الإعلامية لميس الحديدى، مساء اليوم السبت، في برنامجها "كلمة أخيرة"، النجم محمد مجدى قفشة، لاعب النادى الأهلى، وصاحب هدف التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بالأمس، في المباراة التي انتهت بفوز الاهلى 2/1 .

ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، حيث اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.