شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: مندوبو الفيفا يتابعون عمومية اتحاد الكرة غدا بـ"الفيديو كونفرانس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، أنه وجه الدعوة لمندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحضور إلى مصر لمتابعة الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة غدا لاعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة، إلا أنهم اعتذروا عن الحضور بسبب ظروف الطيران والاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد، وأكد مندوبو الفيفا لاتحاد الكرة أن سيتابعون الجمعية العمومية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، للتأكد من وجود شفافية فى مناقشة واعتماد اللائحة.

ويعقد اتحاد الكرة جمعية عمومية غير عادية غدا لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة بحضور 96 ناديا بأحد فنادق مدينة نصر.

وزار عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، اليوم السبت، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها سوبر كورة بوابة الخليج 365 الرياضية ، وكان فى إستقباله الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الخليج 365.

وتعرف عمرو الجنايني خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد رئيس الجبلاية باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها و أيضا اللائحة الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة ، وموقف اللجنة الخماسية.