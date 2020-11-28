شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يكشف عن موعد اعتزال قفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعد سمير مدافع الأهلي عن نية محمد مجدة قفشة زميله في الفريق في الاعتزال عقب حصول الأهلي عي لقب دوري ابطال افريقيا ، وقال سعد سمير في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى مازحا قفشة : قفشة استعجل اوي في موضوع الاعتزال مؤكدا ان قفشة قال لزملاءه في غرفة الملابس انه لو حصل الأهلي علي البطولة الافريقية سيعلن اعتزاله.

وقال سعد سمير ان مستوي الأهلي كان جيد ولكن لاعبو الأهلي لم ينفذوا تعليمات موسيماني المدير الفني للفريق عقب احراز عمرو السولية الهدف الأول للأهلي ، مما تسبب في سيطرة الزمالك علي مجريات المباراة، مضيفا ان الروح في الشوط الثاني هي السبب وراء تحقيق لقب البطولة.

وعن الأخطر في الزمالك أكد سعد سمير ان فرجاني ساسي وزيزو ومصطفي محمد من اخطر لاعبي الزمالك في الجيل الحالي، كما تحدث سعد سمير عن قفشة قائلا ان مباراة الامس امام الزمالك لم تكن هي الأفضل بالنسبة لقفشة لان لديه مستوى أفضل مما ظهر عليه.

في نفس السياق أكدت الإعلامية لميس الحديدى ان مباراة القمة التي أقيمت أمس بين الأهلي والزمالك كانت ممتعة، واستحقت ان يطلق عليها لقب قمة القرن، وأضافت الحديدي عبر برنامج كلمة أخيرة ان الزمالك لعب بمستوي جيد طوال فترات المباراة ولكن الأهلي خطف الفوز واللقب بهدف قفشة.

وقالت لميس الحديدي ان هدف شيكابالا كان رائع ، ولكنه لم يكن كافيا لاحراز الزمالك اللقب، وأضافت الحديدى قائلة : البطولة لا تعترف بالمستوي وانما بالاهداف ، مستشهدة بمقولة الراحل كابتن لطيف المعلق الكروى الشهير : الكورة اجوان.

واستضافت الإعلامية لميس الحديدى، مساء اليوم السبت، في برنامجها "كلمة أخيرة"، النجم محمد مجدى قفشة، لاعب النادى الأهلى، وصاحب هدف التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بالأمس، في المباراة التي انتهت بفوز الاهلى 2/1 .

ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، حيث اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.