شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول مؤمن زكريا احتفالية الأهلى بلقب أفريقيا التاسع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مؤمن زكريا لاعب الأهلى، مقر النادى بالجزيرة من أجل حضور احتفالية مجلس الإدارة بالفريق الكروى الأول، المقام حاليًا، بعد التتويج بلقب أفريقيا التاسع بالفوز على الزمالك بنتيجة 2/1 أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى فى نهائى أفريقيا.

ورفع مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، الأميرة الأفريقية مع زملائه بالفريق، أمس، احتفالا بفوز الأحمر باللقب التاسع فى تاريخه، حيث اصطحبه محمد الشناوى إلى المنصة ليرفع مؤمن زكريا الكأس، كما حرص محمود الخطيب رئيس الأهلى على تقبيل اللاعب أثناء رفع الكأس، قبل أن يحتفل باقى اللاعبين بالكأس ويلتقطون الصور التذكارية معها.

ويحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة، وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.