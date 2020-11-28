شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الفروسية يشارك فى أولمبياد طوكيو بعد غياب 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استطاع المنتخب المصري للفروسية أن يضيف إنجازا جديدة لسجل نجاحاته الأخيرة وأخصها التأهل لأولمبياد طوكيو بفريق كامل بعد غياب ستين عاما منذ أولمبياد طوكيو 1990أثناء مشاركته بكأس الأمم بالمغرب في أكتوبر 2019.

واستطاع منتخب الفروسية المكون من الفرسان الدوليين عبد القادر سعيد، ومحمد طاهر زيادة ، وكريم الزغبی ، وسامح الدهان أن يحقق المركز الخامس في بطولة كأس الأمم على مستوى فرق العالم المقامة حاليا بمدينة برشلونة باسبانيا ، والتي يشارك فيها 17 دولة تضم أبطال العالم في الفروسية وهم ألمانيا والدنمارك وأيرلندا والبرازيل وإنجلترا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والأرجنتين وكندا واليابان والسويد والبرتغال والمغرب وأسبانيا البلد المضيف للبطولة.

وهو ما يعد إنجازا حيث استطاع الفريق المصري أن يتقدم ويحرز المركز الخامس ليأتي بعده أقوى الدول في رياضة الفروسية وأبطال العالم حيث جاءت مصر في الترتيب قبل لترا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وهي الدول التي سبق وأن تقدمت على مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط باسبانيا ، وهو ما يؤكد الإنجاز والتقدم للمنتخب المصرى لقائي مصر في الصدارة عربيا قبل المملكة المغربية إضافة لتقدم المنتخب المصري على دولة اليابان وهي الدولة المضيفة للأولمبياد القادم إضافة إلي أن الفريق المصري هو الفريق الوحيد في البطولة الذي تأهل للدورة الثانية بدون أخطاء محتلا المركز الأول بدون أخطاء بعد الدورة الأولى هذا بالاضافة التأهل المنتخب بالكامل ليتأهل ؛ فرسان من خلال بطولة الفرق لبطولة الفرق في منافسات الجائزة الكبري المقامة غدا الأحد ، بالاضافة التأهل فارسان أخران وهما محمد طارق طلعت ووائل المحجري للجائزة الكبرى أيضا ويمثل عدد الفرسان المصريين المؤهلين يمثل 15 % من المؤهلين وهو ما يعد أكبر عدد الدوله مقارنة بالدول المشاركة المؤهلين لبطولة الجائزة الكبرى .