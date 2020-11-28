شكرا لقرائتكم خبر عن الجارحى يوجه رسالة للزمالك.. ويؤكد: هدفنا لقب أفريقيا العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد الجارحى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، رسالة لفريق الزمالك وجماهيره، بعد خسارة لقب أفريقيا أمام المارد الأحمر، قائلاً: "هارد لك للزمالك وجمهوره، والمباراة كانت مميزة وقوية وتليق باسم الكرة المصرية"، لافتًا إلى إن الأهلى سيطوى صفحة التتويج الأفريقى ويبدأ التركيز فى البطولات المقبلة، أقربها كأس مصر والسوبر الأفريقى.

أضاف الجارحى فى تصريحاته لقناة الأهلى، إنه سيتم التجهيز من الأن لحصد لقب أفريقيا العاشر فى تاريخ القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الأهلى هدفه دائمًا تحقيق الألقاب والبطولات.

وكان مجلس مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إقامة حفل لفريق الكرة الأول بمقر النادى بالجزيرة، اليوم السبت للاحتفال بالتتويج الأفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز أمس الجمعة، على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى أفريقيا.

واشعل ما يقرب من 200 عضوا بالنادي الأهلي الشماريخ بجوار ملعب التتش احتفالا بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ورغم أن موسيماني المدير الفني للفريق كان قد قرر منح الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز ببطولة أفريقيا الا ان المدير الفني تراجع وقرر خوض مران انتهي منذ قليل استعداد لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

وخاض الأهلي في مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.