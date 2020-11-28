شكرا لقرائتكم خبر عن داميون لوي يشارك للمرة الأولى بتدريبات الاتحاد السكندرى استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك المدافع الدولي داميون لوي كابتن منتخب جامايكا والمنضم حديثا لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري اليوم فى أولى تدريباته تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

ونجح الإتحاد فى التعاقد مع اللاعب مواليد 1993 " 27 عام " وطوله 1.91م ، و الذى سبق له تمثيل أندية فينيكس رايزينج الأمريكي و نادى ستارت النرويجى ، و ذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة و خاصة فى مركز قلب الدفاع .

و شارك " لوي " في أخر تجمع لمنتخب بلاده و خاض مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى و أقيمت المبارتين بإستاد الأمير فيصل بن فهد ، ووقع اللاعب على عقد أنضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لموسمين بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى ، و قد أتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين .

وأشاد حسام حسن المدير الفني للفريق و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بقدرات المدافع " لوي " الفنية و البدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز ، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة و تميزه فى ألعاب الهواء و التعاقد معه إضافة حقيقية و مميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة .

و أجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة و التي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادى