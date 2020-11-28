عماد النحاس بعد أول انتصاراته فى الكونفدرالية: فوز مرضى والحسم فى القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سعادته البالغة بالفوز علي أرتا سولار بهدف نظيف في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية الأفريقية، وقال النحاس في تصريحات اليوم عقب الفوز علي بطل جيبوتي في ملعب الأخير ، أن المباراة ضربة بداية جيدة للفريق بعد غياب 15 عاما عن المشاركات الأفريقية وأن فريقه نجح في تخطي الشوط الأول وأن مباراة القاهرة ستحسم صعود الفريق لدور الـ 32 بالكونفدرالية.
وأكد المدير الفني للمقاولون أن الفريق يوجد به مجموعة من الغيابات مثل محمد سالم ولويس أدوارد بالإضافة لعدد من اللاعبين الجدد، مشددا أنه مع اكتمال الصفوف الأداء سيكون أفضل.
وأختتم تصريحاته بأن الفوز علي أرتا سولار كبداية هو راضي عنها وأن الفريق سيغلق صفحة مباراة الذهاب ويستعد لمواجهة العودة لحسم التأهل .
ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فى تحقيق فوز هام على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى، بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سجل هدف المقاولون أليكس سونج لاعب الفريق الجيبوتى بالخطأ فى مرماه، وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بتقدم المقاولون بهدف نظيف سجله ألكس سونج لاعب أرتا سولار بالخطأ فى مرماه خلال الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بعد رمية تماس متقنة أرسلها لاعب المقاولون وتداخل فيها فادى نجاح مدافع ذئاب الجبل.
وشهدت بداية المباراة الوقوف دقيقة حداد، على الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، والذى ودع عالمنا قبل أيام بعد صراع مع المرض.
كان المقاولون العرب قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
رباعى خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى.
خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلى، محمد عصام، أحمد الشيمى، أحمد داوودا
الهجوم: سيف الدين الجزيرى.
ويبحث أبناء قلعة الجبل الأخضر عن المجد الأفريقى الغائب منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، حيث توج المقاولون بكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أعوام 1982 و1983 و1996، وشارك المقاولون العرب فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والكونفيدرالية والسوبر الأفريقى، ولم يظهر فى دورى الأبطال.
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