شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: جماهير الزمالك هنأت الأهلى بالفوز على السوشيال ميديا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى الإعلام المصري لدعمه مبادرة "لا للتعصب.. مصر أولا" التى سيتم العمل على تنفيذها دون توقف. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه قدم الشكر إلى الجماهير المصرية بعد التشجيع المثالي خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وتابع وزير الرياضة أنه من الطبيعي أن تحدث بعض الانفعالات من الجماهير بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا، مقدما الشكر إلى جماهير قطبي الكرة المصرية قائلا: "القادم أفضل".

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تابع السوشيال ميديا وتهنئة جماهير الزمالك إلى لاعبى الأهلى وجماهيره، موضحا أن رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بالإنابة أشاد بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا وكانت قوية للغاية ولم يشاهد مثلها من قبل.

وكشف وزير الشباب والرياضة أنه هنأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، وقدم الشكر إلى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك.

وتمنى أشرف صبحي أن يكون طرفا نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل بين ناديين مصريين، كاشفا أن نسخة العام الحالي حققت نجاحات على المستوى الاقتصادى والدخل بعدما حققت عوائد جيدة للأهلي والزمالك، كما أن هناك جزءًا ترويجيًا وتسويقيًا تحقق من استضافة بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعن تجاهل قناة بى إن سبورتس القطرية عدم إذاعة السلام الوطني خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال إنه سيتم التحرك لمتابعة ذلك الملف واتخاذ إجراءات تخصه.

وأشاد وزير الشباب والرياضة باستاد القاهرة الدولي الذي احتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا إنه انبهر بما شاهده من استعدادات لاستضافة البطولة فهو يرتقى لأن يستضيف كأس العالم، وفخور بما وصلت إليه مصر من إنجازات.