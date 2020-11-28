شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: الأهلى يمتلك أفضل لاعبين فى قارة أفريقيا.. وريال مدريد منافسنا الأوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، عن سعادته البالغة بتحقيق الفريق الكروى الأول لقب أفريقيا التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى أفريقيا، قائلاً: "سعيد جدًا باستعادة اللقب الغائب منذ سنوات، والأهلى يستحق يكون فى هذه المكانة، واجيال لاعبين وأجهزة فنية وإدارة تعمل بحب وكأسرة واحدة، ومعهم جماهير الأهلى لدفع تلك العجلة.

أضاف الخطيب فى كلمته خلال الاحتفال بالتتويج: "كلنا سعداء جدًا بتلك البطولة، والجمهور فرحان جدًا الحمد لله، واللاعيبة دى جامدين جدًا وعلشان كده أنا سعيد ليهم، لإن البطولة دى هتتسجل فى تاريخهم وسيفخر بها أحفادهم وأولادهم، وهم يستحقون ذلك لإنهم أفضل لاعيبة فى قارة أفريقيا".

تابع بيبو: "البطل لابد أن يكون لديه حدود فى الفرحة، ولا تأخذ من وقتنا كثير من الوقت، وقدرنا اننا نسعى لحصد المزيد من البطولات، ولازم من دلوقتى نقفل الصفحة ونحمد ربنا على كرمه وفضله، ونبدأ نستعد للبطولات القادمة، وريال مدريد هو الذى يسبق الأهلى فقط فى البطولات ونحن نقترب منه".

أردف رئيس مجلس إدارة الأهلى: "هذا الجيل يستطيع تحقيق المزيد من الألقاب والبطولات، وأنتم تستطيعون، وإلا لم نطالبكم بشئ، وأوجه الشكر لمستر موسيمانى، ولما أخترته كلمته وقولت له المهمة صعبة والظروف صعبة، لإن حجم الأهلى كبير جدًا وداخل على نهاية دورى والأدوار النهائية لبطولة أفريقيا، وكان رده مطمئن لما قال لى أنا جاى علشان البطولة دى والوصول لكأس العالم للأندية، وعلشان كده أنا بشكره على عمله وضميره فى العمل، كما أشكر اللاعبين، والأهلى هو الذى يصنع اللاعبين والنجوم، وليس العكس.. وقبل أن اختتم حديثى يجب أن أوجه الشكر لمستر فايلر".