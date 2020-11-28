شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: اللجنة الخماسية ما عندهاش أجندات ونعمل للصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه اللجنة منذ قدومها لا يوجد لديها أي أجندات معينة وتعمل للصالح العام وهو تطوير منظومة كرة القدم ، وهذا هو الدور الذى كلفنا من أجله من قبل الدولة و الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، ولا نلتفت للإنتقادات .

تابع الجنايني في ندوته باليوم السابع أن اللجنة كانت تخطط للملفات التي تتولاها بجدية بعيدا عن المصالح و الأهواء ، ونجحنا في ملف بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة من حفل افتتاح وقرعة و حفل ختام وفى النهاية توجنا ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والعديد من الملفات مثل ذلك.

وزار عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها سوبر كورة بوابة الخليج 365 الرياضية ، وكان فى إستقباله الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الخليج 365.

وتعرف عمرو الجنايني خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد رئيس الجبلاية باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها و أيضا اللائحة الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة ، وموقف اللجنة الخماسية.