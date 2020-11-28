هل يقصد التقليل؟ أفشة يقارن لقاء الزمالك بأبو قير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أشاد محمد مجدي "أفشة" لاعب فريق الأهلي، بمدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعدما توّج الفريق الأحمر بلقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020.

وقال "أفشة" في تصريحات عبر شاشة "on e" في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"موسيماني مدرب عبقري لأنه يذاكر الخصوم بشكل جيد".

وتابع :"موسيماني قام بإعداد فيديو عن كل لاعب بالزمالك وأرسلها لكل لاعب، أنا شخصيًا كنت أحفظ طريقة لعب طارق حامد لأنه سيكون مكلف بمراقبتي".

وواصل :"ليس من العيب أن أعرف طريقة المنافس، الأهلي واجه الزمالك بنفس أسلوب وطريقة مباراة أبو قير وهذا ليس تقليل بنادي الزمالك".

وأكمل "أفشة" تصريحاته :"تحدثت مع موسيماني قبل المباراة وللمرة الأولى أجد موسيماني يتحدث كثيرًا خلال المحاضرة، كنت أشعر أنه قلق ووجدت يقول لي أنا في الأهلي من أجل كتابة التاريخ وأريد كتابة التاريخ بك".

وأنهى "أفشة" تصريحاته عن أخطر لاعب كان يخشاه من الزمالك، قائلاً :"أحمد سيد زيزو بسبب تحركاته المستمرة وصغر سنه".

وقاد "أفشة" فريق الأهلي للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا بعدما سجل هدف الفوز على الزمالك في لقاء حسمه الفريق الأحمر بنتيجة (2-1).

وأصبح الأهلي منفردًا بقمة الأكثر تتويجًا باللقب الأفريقي بواقع تسع مناسبات ليكون على بعد أربع بطولات من الثنائي الزمالك ومازيمبي.