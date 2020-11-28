الأهلي يعلن سلبية مسحة سليمان والثانية تحديد موقفه من الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن المسحة التي خضع لها وليد سليمان جناح الأهلي ظهرت سلبية اليوم السبت، وسيكون بحاجة لمسحة ثانية من أجل العودة للتدريبات.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحاته اليوم السبت عبر قناة "صدى البلد": "نتيجة المسحة التي خضع لها وليد سليمان أتت سلبية، وسيخضع لمسحة ثانية ومن خلالها يمكن التعرف على إمكانية مشاركته في مباراة الكأس.

وتابع: "ديانج سوف يخضع لمسحة كورونا أيضًا، ولكي يعود اللاعب إلى التدريبات لابد من ظهور نتيجة المسحة سلبية مرتين متتاليتين."

ويلعب الأهلي الفائز بدوري أبطال إفريقيا أمام الاتحاد السكندري الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.