محسن صالح: كان هناك تخوف من تدريب موسيماني للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن كل عوامل النجاح توافرت ليتحقق في النهاية لقب دوري أبطال إفريقيا بعد غياب.
وقال صالح في احتفالية الأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك:" البعض كان متخوف من تجربة موسيماني مع الأهلي لأن الوقت كان ضيق".
وأضاف، أنه لم يكن هناك أسوأ مما حدث مع الفريق خلال الفترة الأخيرة لتواجد رينيه فايلر، قائلا:" لم يكن في الامكان اسوأ في وقت رحيل فايلر".
وتابع:" فايلر كان قد وصل لمرحلة سيئة مع الفريق، رغم أننا كنا نعلم بقدرات اللاعبين بأن هذا ليس مستواهم".
وأكمل:" موسيماني يعلم جيدا مكانة الأهلي وتدريب الفريق كان حلم بالنسبة له".
وأتم تصريحاته:" دور لجنة التخطيط يتركز على إعطاء المشورة والنصائح للجهاز الفني ولجنة الكرة المشرف عليها محمود الخطيب، ويجب أن يكون هذا المنصب به لاعب سبق ومارس كرة القدم".
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