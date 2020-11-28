"ربنا كافئني".. كهربا يتحدث عن التتويج بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي، عن تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الغريم فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف أمس الجمعة.
كهربا قال في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" اليوم السبت :"في أول موسم لي صحيح لم أخض مباريات كثيرة إلا أن ربنا كافئني ببطولتين في مدة قصيرة".
وحول تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، رد :"الأهلي لا يتأثر بالغيابات بعدما تعرضت للإصابة بفيروس كورونا، لكن كنت أتمنى التواجد في النهائي وتحدثت مع دكاترة العالم للعودة مرة أخرى".
وعن تحيته لمحمود الخطيب خلال منصة التتويج، قال :"الخطيب أسطورة وهو مثل والدي ويستحق العالم بأجمعه يعطوله التحية لأنه أسطورة".
وأنهى كهربا حديثه عن المشاركة في كأس العالم للأندية :"كان حلم حياتي العودة مرة أخرى للأهلي والمشاركة في كأس العالم للأندية خاصة أنني كنت أتابع الفريق صباحًا خلال مشاركاته في اليابان".
ومن المقرر أن يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستنظمها قطر في فبراير المقبل، حيث ستكون المشاركة السادسة في البطولة المونديالية للفريق الأحمر.
جدير بالذكر أن الأهلي أصبح يمتلك تسعة ألقاب دوري أبطال أفريقيا ليكون منفردًا بالقمة بفارق أربعة ألقاب عن الثنائي الزمالك ومازيمبي الكونغولي.
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