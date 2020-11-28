الشحات يتحدث عن رسالة موسيماني له بعد الفرصة الضائعة بنهائي إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف حسين الشحات، لاعب الأهلي، عن الحديث الذي دار مع مدرب فريقه بيتسو موسيماني بعدما أهدر أخطر فرص لقاء النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأهدر الشحات فرصة خطيرة، مساء أمس الجمعة، بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك مع حلول الدقيقة 54 حين سدد الكرة في المرمى الخالي لكن محمود علاء مدافع الفريق الأبيض انقذ مرماه من هدف محقق.

وقال الشحات في تصريحات قناة الأهلي خلال احتفالية النادي بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك:" موسيماني اخبرنا حين تم التعاقد معه أن هدفه هو الفوز بلقب دوري الأبطال.

وأضاف، أن الكرة التي أهدرها من اصعب الكرات التي ربما تأتي لأكثر اللاعبين، مشيرا إلى أنه حاول تسديده بشكل مخالف لتوقع الحارس أبو جبل لكن في النهاية تمكن محمود علاؤ من انقاذ مرماه.

وتابع:" لم اتاثر بتلك الفرصة الضائعة، وركزت فقط في إكمال اللقاء لتحقيق الفوز والظفر باللقب في النهاية".

وأتم:" موسيماني قال لي لا عليك وأكمل اللقاء ولا تشغل تفكيرك وهذا ما حدث بالفعل".