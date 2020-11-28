محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
أعلن نادي آرسنال عودة محمد النني إلى تدريبات الفريق لأول مرة منذ أن تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال التواجد مع المنتخب المصري في فترة التوقف الدولي الماضية.
وكتب آرسنال تغريدة عبر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" اليوم السبت :"من الجيد أن أتعود بيننا من جديد"، مع صورة لمحمد النني وهو يشارك في تدريبات الفريق.
وتعرض محمد النني للإصابة بفيروس كورونا وظهرت عينته إيجابيه في 16 نوفمبر الجاري، ثم عاد على طائرة خاصة إلى لندن، قبل أن يتعافي ويعود إلى تدريبات آرسنال.
ويستعد آرسنال للعب أمام وولفرهامبتون مساء غدًا الأحد في الدوري الانجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعافيه من كورونا.. محمد النني يعود لتدريبات آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.