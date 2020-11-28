بعد تعافيه من كورونا.. محمد النني يعود لتدريبات آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أعلن نادي آرسنال عودة محمد النني إلى تدريبات الفريق لأول مرة منذ أن تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال التواجد مع المنتخب المصري في فترة التوقف الدولي الماضية.

وكتب آرسنال تغريدة عبر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" اليوم السبت :"من الجيد أن أتعود بيننا من جديد"، مع صورة لمحمد النني وهو يشارك في تدريبات الفريق.

وتعرض محمد النني للإصابة بفيروس كورونا وظهرت عينته إيجابيه في 16 نوفمبر الجاري، ثم عاد على طائرة خاصة إلى لندن، قبل أن يتعافي ويعود إلى تدريبات آرسنال.

ويستعد آرسنال للعب أمام وولفرهامبتون مساء غدًا الأحد في الدوري الانجليزي.