"وعده طمأنني".. الخطيب يكشف مفاجأة قبل التعاقد مع موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حول كواليس مفاوضات القلعة الحمراء للتعاقد مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وقال الخطيب في تصريحات خلال ظهوره عبر قناة الأهلي، مساء السبت :"عندما فكرت في التعاقد مع بيتسو موسيماني وعرضت الأمر على لجنة الكرة تحدثت مع موسيماني في البداية ورحّب بالأمر".

وأكمل الخطيب تصريحاته :"عرضت اسم موسيماني على طه إسماعيل ورحّب بالتعاقد معه".

وأضاف :"خلال حديثي مع موسيماني أكدت له أن الظروف التي سيواجهها صعبة على الرغم من خبرته الأفريقية لكن الفريق كان يُنهي وقتها مشواره في الدوري وأيضًا المنافسة على لقب دوري الأبطال".

وكشف الخطيب :"خلال حديثي مع موسيماني شعرت بالاطمئنان لأنه قال لي أنه يريد التتويج بلقب دوري الأبطال والمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأنهى :"أشكره على إخلاصه في عمله والجهاز المعاون أيضًا، وسعيد باندماجه بالنادي الأهلي، ولا أريد نسيان دور رينيه فايلر سواء في الدوري أو في أفريقيا".

وتولى موسيماني قيادة الأهلي بدلاً من السويسري رينيه فايلر والذي قاد الفريق الأحمر للحصول على لقب الدوري المصري إلى جانب الوصول لدور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موسيماني كان في الموعد حيث استطاع أن يحقق العلامة الكاملة خلال مبارياته في دوري الأبطال بعد الفوز مرتين على الوداد البيضاوي المغربي ذهابًا بنتيجة (2-0) ثم (3-1) في الإياب بدور نصف النهائي.

المحطة الأبرز كانت في المشهد الختامي بعد الفوز على الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب "استاد القاهرة".

وأصبح موسيماني المدير الفني الثالث في القارة الأفريقية يحقق لقب دوري الأبطال في مناسبتين مع فريقين مختلفين حيث حقق ذلك مع فريق صنداونز على حساب الزمالك أيضًا في نهائي نسخة 2016.

موسيماني أيضًا أصبح المدير الفني الأجنبي الثاني الذي يقود الأهلي للقب القاري بعد مانويل جوزيه الأسطورة البرتغالية والذي توّج بالبطولة الأفريقية في أربع مناسبات نسخ (2001 - 2005 - 2006 - 2008).