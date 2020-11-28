"أصبحنا ننافس ريال مدريد".. 3 رسائل من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عدة رسالة للاعبين بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الغريم الزمالك من خلال الفوز بنتيجة (2-1) أمس الجمعة على ملعب "استاد القاهرة".

وقال الخطيب في تصريحات خلال حديثه مع اللاعبين عبر قناة "الأهلي" السبت :"في الأهلي نحن نتعامل كعائلة واحدة ونشعر بالسعادة بالتأكيد بعد التتويج بلقب دوري أفريقيا".

وتابع :"أشعر بالسعادة بسبب اللاعبين، لأنني كنت أتمنى أن يحققوا شيء لنفسهم وتاريخهم وبطولة أفريقيا تُكتب في تاريخهم".

وواصل :"لاعبو الأهلي هم الأفضل في أفريقيا، لكن لابد أن يكون عندنا حدود في الفرحة من بكرة سنبدأ التفكير في القادم وهذا قدرنا تحقيق الانجازات".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل ضمن دور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، على أن يلتقي الفائز من هذه المباراة الفائز من لقاء الزمالك وطلائع الجيش.

وأشار الرجل الأول في النادي الأهلي :"في إيدكم تكتبوا تاريخ آخر في كأٍ العالم للأندية، الآن أصبحنا الفريق الثاني في أكثر الفرق تتويجًا بالبطولات القارية في العالم فقط ننافس ريال مدريد".

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في نسخة قطر بفبراير المقبل للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء بعد المشاركة في نسخ (2005 - 2006 - 2008 - 2012 - 2013).

جدير بالذكر أن الأهلي واصل انفراده على قمة الأكثر تتويجًا بلقب دوري أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.