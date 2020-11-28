مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر اليوم 28/11/2020

يحتضن ملعب الفريدو دي ستيفانو، مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وألافيس، مساء اليوم السبت 28 نوفمبر، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم 2020/2021م.

ويقدم موقع الوفد مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر اليوم، والمقرر انطلاقها اليوم في تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة بتوقيت مصر، وستذاع على الهواء حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف

قبل موقعة اليوم يمتلك ريال مدريد في جعبته 17 نقطة جعلته في المركز الرابع، بعد

تعادله في الجولة الماضية أمام فياريال بهدف لكل منهما.

الملكي بطل الموسم الماضي، ليس في أفضل أحواله فيقدم أداء متذبذب على الصعيد المحلي، وهذا يبعد الفريق رويدًا رويدًا عن المنافسة على اللقب والتقدم إلى الصدارة، لذا سيتدارك الموقف ويحاول بأن يعدل المسار ليوقف نزيف النقاط الذي يتعرض له من أجل تعويض ما فاته والعودة إلى الطريق الصحيح.

وسيغيب عن ريال مدريد في مواجهة اليوم عدد من أبرز نجومه وهم: كريم

بنزيما وسيرجيو راموس وداني كارفاخال وألفارو أودريزولا، بسبب الإصابة، وعودة المدافع البرازيلي إيدر ميلياتو بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق، يتواجد ألافيس في المركز الخامس عشر على جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعد التعادل أمام فالنسيا بهدفين لكل منهما.

ويتطلع ألافيس الجريح إلى مداواة جراحه، حيث سيقاتل في لقاء اليوم الصعب، لتحقيق الانتصار ولا بديل عن ذلك إذ أردا أن يتقدم ويهرب من القاع لعدم التراجع أكثر من ذلك.