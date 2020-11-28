الكاف ينشر صوراً للاعبي الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) صوراً للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا. الفني بقيادة بيتسو موسيماني بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا. والتقط لاعبو الأهلي صوراً تذكارية مع الميداليات وكأس دوري أبطال أفريقيا. وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1.

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