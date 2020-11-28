محمد الخولي يمثل النادي المصري في عمومية اتحاد الكرة

يعقد اتحاد الكرة المصري ظهر غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي سيتم خلالها مناقشة بنود اللائحة الجديدة للاتحاد والتي وضعتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد بنود اللائحة الجديدة للاتحاد والتي وضعتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحادوفق التكليف الصادر لها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". هذا ومن المقرر أن يمثل النادي المصري في الاجتماع الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

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