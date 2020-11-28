الفيفا يتابع عمومية تعديل اللائحة باتحاد الكرة بالفيديو كونفرانس

يتابع مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الجمعية العمومية لتعديل اللائحة في اتحاد الكرة، عبر فيديو كونفرانس. اعتذر مندوب الفيفا عن عدم الحضور إلى القاهرة نتيجة ظروف الطيران وكذلك فيروس كورونا. يعقد اتحاد الكرة اجتماع الجمعية العمومية لتعديل اللائحة غدا بأحد فنادق مدينة نصر. ويخطر اتحاد الكرة الفيفا بقرار الجمعية العمومية بشأن بنود اللائحة بالموافقة عليها من عدمه.

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