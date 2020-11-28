بث مباشر | شاهد ريال مدريد وألافيس في الدوري الاسباني “كورة اونلاين”

مشاهدة بث مباشر كورة اونلاين لمباراة “ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس” في إحدى مباريات اليوم السبت 28-11-2020 بالجولة 11 في الدوري الاسباني.

تنقل مباراة “ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق “يوسف سيف”، كما تنقل على قناة لا ليجا تي في بار.

تقام مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس على ملعب الفريدو دي ستيفانو بإدارة من الحكم الاسباني “أدريان كورديرو فيغا”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

على الرغم من تحقيقه فوزًا رائعًا امام الإنتر في دوري أبطال أوروبا، الا ان ريال مدريد سيدخل المباراة وهو في وضعية صعبة، حيث لم يحقق الانتصار في اخر مباراتين في الدوري الاسباني، خسر من فالنسيا وتعادل امام فياريال، وسيسعى اليوم إلى تحقيق الانتصار على ألافيس من أجل العودة إلى سكة الانتصارات.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، من 9 مباريات، حيث حقق الفوز في 5

مناسبات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 15 هدف، واهتزت شباكه 10 مرات.

على الجانب الآخر، لن يتنازل ديبورتيفو ألافيس عن الفوز بسهولة، إذ لم يتذوق طعم الخسارة في اخر 4 مباريات في الدوري الاسباني.

ويتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد عشر نقاط، جمعهم من فوزين و4 تعادلات، بينما تعرض للخسارة في 4 مناسبات.