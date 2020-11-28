آرسنال يكشف موقف محمد النني من مواجهة ولفرهامبتون بعد نتيجة مسحة كورونا

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي اليوم بشكل رسمي عن موقف اللاعب الدولي المصري محمد النني من المشاركة في مباراة الفريق غدا الأحد أمام ولفرهامبتون في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأكد الموقع الرسمي لنادي آرسنال أن محمد النني حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وانه سيتواجد في قائمة الفريق لمباراة الغد .

وكان نادي آرسنال قد أعلن في