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آرسنال يكشف موقف محمد النني من مواجهة ولفرهامبتون بعد نتيجة مسحة كورونا

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أعلن نادي آرسنال الإنجليزي اليوم بشكل رسمي عن موقف اللاعب الدولي المصري محمد النني من المشاركة في مباراة الفريق غدا الأحد أمام ولفرهامبتون في الجولة العاشرة من مسابقة .

وأكد الموقع الرسمي لنادي آرسنال أن محمد النني حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وانه سيتواجد في قائمة الفريق لمباراة الغد .

وكان نادي آرسنال قد أعلن في

وقت سابق من مساء اليوم السبت عن تعافي محمد النني من فيروس ، حيث كشف الحساب الرسمي لنادي آرسنال، عبر موقع "تويتر"، أن محمد النني تعافى من إصابته بفيروس كورونا ، وكتب: "من الجيد عودتك إلينا، النني".

 

 

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