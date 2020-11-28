أعلن نادي آرسنال الإنجليزي اليوم بشكل رسمي عن موقف اللاعب الدولي المصري محمد النني من المشاركة في مباراة الفريق غدا الأحد أمام ولفرهامبتون في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وأكد الموقع الرسمي لنادي آرسنال أن محمد النني حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وانه سيتواجد في قائمة الفريق لمباراة الغد .
وكان نادي آرسنال قد أعلن في
كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يكشف موقف محمد النني من مواجهة ولفرهامبتون بعد نتيجة مسحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.