يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر اليوم 28/11/2020

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ريال مدريد لاستقبال نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب ألفريدو دي ستيفانو وذلك ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإسباني.

نتائج الملكي على صعيد الليجا في الآونة الأخيرة ليست مرضية إلى حدٍ كبير، وربما أن الإصابات والغيابات الكبيرة هي سبب هذا التذبذب، فمُنيّ الميرينجي بهزيمة من فالنسيا ثم تعادل الجولة الماضية مع فياريال بهدف لكل منهما.

لكن بشكلٍ عام استطاعت كتيبة زيدان أن تحسن الأوضاع من خلال الفوز على إنتر في دوري أبطال أوروبا بسان سيرو

بهدفين نظيفين وتضع بذلك قدمًا في دور الـ16.ألافيس لن يكون خصمًا سهلًا، فهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد عشر نقاط ولم يُهزم في آخر 4 مباريات، فيما يأتي الريال بالمركز الرابع برصيد 17 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وألافيس والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وألافيس؟

موعد مباراة ريال مدريد أمام ألافيس هو السبت الموافق 28 نوفمبر 2020، الموافق 13 ربيع الآخر 1442، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في

تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 و 1 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

ريال مدريد - ألافيس السبت 28 نوفمبر 2020،

13 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 3 ألفريدو دي س