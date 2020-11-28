أبدى النجم الجزائري الدولي رياض محرز سعادة بالغة بعدما سجل ثلاثية (هاتريك) قاد بها مانشستر سيتي إلى الفوز على بيرنلي 5 / صفر اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل محرز الأهداف الأول والثاني والخامس لمانشستر سيتي بينما كان الهدفان الثالث والرابع للفريق من نصيب بنجامين ميندي وفيران توريس، وقد رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الثامن.
وقال محرز عقب المباراة :”دائمًا ما يكون تسجيل الأهداف أمرًا جيدًا، لذلك أنا سعيد للغاية، لكن الشيء الأهم هو تحقيق الفوز وصناعة الفرص.”
كانت هذه تفاصيل خبر رياض محرز عن الهاتريك: سعيد بالتسجيل، لكن ليس بسعادتي بالفوز وصناعة الفرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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