السوق الجزائري | شبيبة القبائل يُعلن هوية مدربه الجديد

عين نادي شبيبة القبائل المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم اليوم السبت، يوسف بوزيدي، مديرًا فنيًا جديدًا له بعد ساعات من إقالته المدرب التونسي يامن الزلفاني، بسبب عدم أمتلاكه للشهادة التي تسمح له بالتدريب في الجزائر.

وسبق لبوزدي، أن أشرف على تدريب شبيبة القبائل لفترة قصيرة في موسم 2017 / 2018، حيث قاده للوصول إلى نهائي كأس الجزائر، وضمان البقاء بدوري الأضواء.

يشار إلى أن شبيبة القبائل تعادل سلبيًا أمام ضيفه شباب أهلي برج بوعريريج أمس الجمعة، في افتتاح الجولة الأولى من الدوري الجزائري، وهي النتيجة التي عجلت بفك الأرتباط مع الزلفاني.