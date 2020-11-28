تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام الافيس في الدوري الاسباني “ماريانو يواصل قيادة الهجوم”

أعلن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، تشكيلة ريال مدريد الأساسية قبل ساعة من مباراة الفريق أمام الافيس في الجولة 11 من الدوري الاسباني، المقرر لها في ختم مباريات اليوم السبت على ملعب ألفريدو ي ستيفانو.

ويواصل ماريانو دياز قيادة خط هجوم ريال مدريد للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما شارك في التشكيلة الأساسية أمام فياريال والإنتر في المباراتين الماضيتين بالليجا ودوري الأبطال.

وخرج داني كاربخال من حسابات زين الدين زيدان في مباراة ريال مدريد والافيس بسبب الإصابة، ليعود لوكاس فاسكيز إلى مركز الظهير الأيمن، ويظهر ماركو أسينسيو في التشكيلة الأساسية من جديد.

وسيتواصل غياب سيرخيو راموس للإصابة، ومشاركة ناتشو فيرنانديز في قلب الدفاع، بعد أن قدم مباراة مثالية أمام الإنتر الأسبوع الماضي.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية

تيبو كورتوا

مارسيلو – ناتشو فيرنانديز – رافاييل فاران – لوكاس فاسكيز

توني كروس – كاسيميرو – مودريتش

إدين هازارد – ماريانو دياز – ماركو أسينسيو