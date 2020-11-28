شاهد فيديو أهداف مباراة الصفاقسي أمام ميلانديج، ضمن مباريات اليوم السبت في افتتاح دوري أبطال أفريقيا 2021/2020

شاهد فيديو أهداف مباراة ذهاب الدور التأهيلي الأول لدوري ابطال افريقيا موسم 2021/2020 بين الصفاقسي التونسي وميلانديج اف سي زنجبار.

أقيمت مباراة الذهاب في زنجبار، وانتهت بفوز كاسح لفريق مدينة صفاقس التونسية قوامه خمسة أهداف دون رد، من بينهم ثنائية للاعب الدولي “فراس شواط” العائد من تجربة احترافية متواضعة في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي أبها خلال السوق التونسي 2020.

وافتتح نادي الصفاقسي – وصيف دوري الأبطال 2006 – أهداف هذه المباراة عند الدقيقة 31 بواسطة “كيجسلاي إيدوه”.

وأضاف هاني عمامو الهدف الثاني في الدقيقة 42، ليُنهي الصفاقسي الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن فراس شواط من تسجيل الهدف الثالث بمتابعة جميلة لكرة عرضية جاءته من الجهة اليسرى عند الدقيقة 57.

ومن نفس الجهة “اليسرى” عاد فراس شواط ليسجل الهدف الرابع والثاني له في الدقيقة 79 بعدما استقبل عرضية على خط منطقة الستة ياردات.

ومن ركلة حرة مباشرة نفذت من الجهة اليسرى، عند الدقيقة 85، رفع عبد الله العمري الغلة برأسية جميلة.

وبهذه النتيجة يضع فريق مدينة Sfax التونسية نفسه في الدور التأهيلي الثاني، ويقترب من العبور إلى دور المجموعات.

شاهد فيديو اهداف الصفاقسي أمام ميلانديج إف سي في دوري ابطال افريقيا