إصابة بلماضي مدرب منتخب الجزائر بكورونا

أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم السبت، إصابة جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول بفيروس كورونا.

وكانت تقارير إعلامية تحدث أمس الجمعة، عن إصابة بلماضي بفيروس كورونا، لكن الاتحاد الجزائري لم يتحدث حينها سوى عن إصابة رئيسه خير الدين زطشي، بالفيروس.

وذكر الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي أيضًا أن هناك بعض لاعبي المنتخب أصيبوا بالفيروس ولكن دون تحديد هوياتهم.

واطمأن الاتحاد في نفس الوقت على حالتهم الصحية، حيث أكد على استعادة عافيتهم في القريب العاجل.