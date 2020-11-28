بايرن ميونيخ يواصل تفوقة وسقوط مفاجئ لدورتموند في أرضه

واصل بايرن ميونيخ تفوقه على شتوتغارت بالفوز عليه 3-1 السبت ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، في حين حقق كولن فوزاً مفاجئا على مضيفه بوروسيا دورتموند، أحد المرشحين لاحراز اللقب 2-1 بفضل ثنائية للتونسي الياس الصخيري.



في المباراة الأولى سجل الفرنسي تانغي كوليبالي (20) لشتوتغارت ومواطنه كينغسلي كومان (38) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (45+1) والبرازيلي دوغلاس كوستا (87) لبايرن.



وعزز بايرن صدارته بـ22 نقطة، في حين تجمد رصيد شتوتغارت عند 11 نقطة.



.وكان شتوتغارت حقق افضل انطلاقة له منذ 16 عاما في البوندسليغا، فبعد خسارته مباراته الافتتاحية على ارضه امام فرايبورغ، لم يخسر اي مباراة من اصل 8 قبل سقوطه اليوم امام الفريق البافاري.



تفوق كاسح للبايرن

في المقابل لم يذق بايرن حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، طعم الخسارة في اخر 12 مباراة في مختلف المسابقات (فاز 11 وتعادل في واحدة). كما أنه فاز على شتوتغارت في 15 من اخر 16 مواجهة بينهما وكانت الخسارة الوحيدة على أرضه في الجولة الاخيرة من موسم 2017-2018 بعد ان ضمن الفريق البافاري اللقب وكانت حينها آخر مباراة رسمية له بقيادة مدربه السابق يوب هاينكيس.



والتقى الفريقان 103 مرات في الدوري الالماني ويتفوق بايرن بفارق كبير اذ حقق 65 فوزا مقابل 18 خسارة في حين تعادل الفريقان 20 مرة.



وبدأ بايرن ميونيخ المباراة بقوة وكاد يفتتح التسجيل عندما رفع الجناح الفرنسي كينغسلي كومان كرة عرضية داخل المنطقة تطاول لها هداف الفريق ليفاندوفسكي بين ثلاثة مدافعين لكن العارضة حالت دون دخولها الشباك (3).



وفرض شتوتغارت رقابة على مفاتيح اللعب في صفوف بايرن فلم تكن فرص الأخير كثيرة إلى ان تمكن اصحاب الارض من التقدم بهدف من تسديدة صاروخية للفرنسي تانغي كوليبالي من على مشارف منطقة الجزاء (20).



وكاد شتوتغارت يضاعف النتيجة في الدقيقة 35 لكن الحارس العملاق مانويل نوير استبسل في التصدي لتسديدة فيليب فورستر.



وأدرك الضيوف التعادل بعد تمريرة من توماس مولر أمامية إلى الفرنسي كومان توغل على اثرها داخل منطقة الجزاء وسدد بيمناه كرة زاحفة على يمين الحارس السويسري غريغور كوبيل (38).



وسجل فورستر هدفا ثانيا لشتوتغارت بعدها بثوان قليلة لكن حكم المباراة ألغاه بحجة أن كوليبالي ارتكب خطأ على نوير منعه من التصدي للكرة (38).



وقبل الدخول إلى استراحة ما بين الشوطين باغت ليفاندوفسكي حارس شتوتغارت بتسديدة بعيدة لمست أطراف أصابعه وتابعت مسارها نحو الشباك (45+1).



وأضاف البديل كوستا العائد للفريق البافاري معاراً من يوفنتوس الإيطالي الهدف الثالث بعدما اخترق منطقة الجزاء متلاعبا بالمدافعين وسدد بيسراه كرة خادعة في الشباك (87).



سقوط مفاجئ لدورتموند

وفي المباراة الثانية، سقط دورتموند على أرضه امام كولن وصيف متذيل الترتيب 1-2 بطريقة مفاجئة، فأهدر ثلاث نقاط ثمينة في الصراع نحو اللقب.



ويعود الفضل بالفوز الأول لكولن إلى التونسي إلياس الصخيري صاحب الهدفين (9 و60)، في حين جاء هدف صاحب الأرض عن طريق البلجيكي تورغان هازار (74).



وخسر دورتموند مركزه الثاني لصالح لايبزيغ الفائز على أرمينيا بيلفيد 2-1، بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة في مقابل 20 نقطة للايبزيغ.



وخرج كولن من معمعة الفرق المهددة بالهبوط مؤقتا بالارتقاء إلى المركز الخامس عشر بست نقاط، وحل محله أرمينيا بأربع نقاط.



وسجل الإسباني أنجيلينو (29) والفرنسي كريستوفر نكنوكو (47) هدفي لايبزيغ، علما أن حارس أرمينيا أورتيغا مورينو تصدى لركلة جزاء سددها النروجي ألكسندر سورلوث (73)، في المقابل سجل فابيان كلوس هدف ارمينيا (75).



وشهدت مباراة أونيون برلين وضيفه أينتراخت فرانكفورت نصف "دستة" أهداف تقاسمها الفريقين.



تقدم صاحب الأرض بهدفين سريعين لروبرت اندريخ (2)وماكس كروز (6) لكن الضيوف ردوا بثلاثة اهداف عبر البرتغالي أندريه سيلفا (27 و36) والهولندي باس دوست (79) ليدرك بعدها كروز التعادل (82).



وتعادل أوغسبورغ مع ضيفه فرايبورغ بهدف لمثله.



المصدر: فرانس برس