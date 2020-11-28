شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تعافي وليد سليمان من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية مسحة وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنداي الأحمر، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات تلفزيونية: «أثبتت نتائج المسحة التي خضع لها وليد سليمان سلبيتها، على أن يجرى اللاعب مسحة غدًا قبل عودته للمران».

وغاب وليد سليمان عن تتويج النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء االجمعة، على استاد القاهرة.