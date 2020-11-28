شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت ينتظم في تدريبات المصري بمعسكره ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، والذي أقيم مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة اللاعب أحمد رفعت، الذي كان قد انتظم في مران منفرد على مدار الأسبوع الماضي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات بعد شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية. و ظهر اللاعب بمستوى فني وبدني مميز للغاية استحق معه إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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